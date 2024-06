Narendra Modi Oath Taking Ceremony: कौन हैं सांसद हर्ष मल्होत्रा, जो मोदी 3.0 में बने हैं मंत्री

Highlights मोदी 3.0 में सांसद हर्ष मल्होत्रा ने मंत्री पद की शपथ ली पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से मेयर भी रह चुके हैं मल्होत्रा

Narendra Modi Oath Taking Ceremony: देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में इसे लेकर भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई है।

शाम 7:15 बजे यह समारोह शुरू हो जाएगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश-विदेश से मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं। मोदी भारतीय राजनीति में दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीन बार लगातार पीएम पद की शपथ ली थी।

Harsh Malhotra, a newly elected MP and expected minister in Modi 3.0, arrives at the Delhi BJP office to meet President Sachdeva after having tea with the PM. pic.twitter.com/UFhHLJU95W