Narendra Modi Oath Ceremony: राष्ट्रपति भवन में मेहमानों का पहुंचना शुरू, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, विक्रांत मैसी समेत पहुंची ये हस्तियां

Narendra Modi Oath Ceremony: नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया गया है जहां देश-विदेश के मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के शपथ लेने के बाद उनकी कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी आज संपन्न होगा। इस बीच, सात बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। कई राजनेताओं के साथ बॉलीवुड हस्तियां भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित की गई है।

राष्ट्रपति भवन से आई तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि अभिनेता अक्षय कुमार कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने समारोह में पहुंचे ही वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। अक्षय कुमार ने प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल और भाजपा सांसद-निर्वाचित धर्मेंद्र प्रधान से हाथ मिलाया और उनसे मुलाकात की जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा, शाहरुख खान भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के कोट के साथ अपना लुक पूरा किया।

#WATCH | Actor Vikrant Massey and film-maker Rajkumar Hirani attend the oath ceremony of PM-designate Narendra Modi at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/ajGNWLBjSy