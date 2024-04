Narendra Modi In Madhya Pradesh: 'देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है', कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

Highlights कोविड के समय राशन देने के दौरान जाति, धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता था भाजपा सरकार ने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए हैं कांग्रेस, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है

Narendra Modi In Madhya Pradesh: पीएम मोदी ने मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को टारगेट पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस डंके की चोट पर कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन, मोदी कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है।

#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Rally in Morena, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "These (Congress) people are again using religious appeasement as a pawn. There is a Congress government in Karnataka...They have declared all the people of the Muslim… pic.twitter.com/8ZwRgyxLky

पीएम ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास नाम के मंत्र के साथ चलने वाली सरकार है। कोविड के समय राशन देने के दौरान जाति, धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। क्या आपने कहीं सुना है कि किसी को जाति के नाम पर राशन नहीं मिला है। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए हैं।

#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Rally in Morena, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says, "Nothing is greater than the country for BJP. But for Congress, it is family first. Congress' policy is to keep the one who makes the maximum contribution, hard work and… pic.twitter.com/1mQlcHm39w