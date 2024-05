सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार, 31 मई को हो रहे थे रिटायर, मोदी सरकार का अप्रत्याशीत फैसला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 07:52 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बीते रविवार को अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है।

फाइल फोटो