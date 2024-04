Narendra Modi In Aligarh: 'दोनों शहजादों की फैक्टरी में ऐसा ताला लगा, आज तक इनको इसकी चाबी नहीं मिली है', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, आपसे अनुरोध किया था सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की फैक्टरी में ताला लगा दीजिए आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिली है पीएम ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे हुए हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए इनमें हौंसला ही नहीं रहा

Narendra Modi In Aligarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थे। यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रस-बसपा-सपा पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था, तब मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की फैक्टरी में ताला लगा दीजिए।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Aligarh, PM Narendra Modi says, "Parties like Congress and SP have always done appeasement politics and have never done anything for the political, social and economic upliftment of Muslims. When I discuss the plight of… pic.twitter.com/ttV6Oh0nfD — ANI (@ANI) April 22, 2024

आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिली है। पीएम ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे हुए हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए इनमें हौंसला ही नहीं रहा। ये कहते हैं कि मोदी विकसित भारत की बात क्यों करता है, ये कहते हैं कि मोदी भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात क्यों करता है। ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता से छलावा करते रहते हैं। तीन तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Aligarh, PM Narendra Modi says, "I want to warn the countrymen. Congress and the INDI alliance have their eyes on your earnings and your property. The 'Shehzada' of Congress says that if their government comes to power, they… pic.twitter.com/31sX9ZHFlO — ANI (@ANI) April 22, 2024

अब मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन सुरक्षित किया है। पीएम ने आगे कहा कि पहले हज कोटा कम होने के कारण बहुत लड़ाई होती थी और रिश्वतखोरी भी होती थी और केवल प्रभावशाली लोगों को ही जाने का मौका मिलता था। पीएम ने कहा कि, मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए हज कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था, आज न केवल भारत का हज कोटा बढ़ाया गया है बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Aligarh, PM Narendra Modi says, "Earlier, due to less Haj quota, there used to be a lot of fighting and bribery was also prevalent there and only the influential people would get the chance to go to Haj. I had requested the… pic.twitter.com/yLDqxe5QDQ — ANI (@ANI) April 22, 2024

पहले हमारी मुस्लिम माताएं और बहनें अकेले हज पर नहीं जा सकती थीं। सरकार ने महिलाओं को भी बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी और मुझे उन हजारों बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है जिनका हज पर जाने का सपना पूरा हो गया है।



