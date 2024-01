नैक ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लागू की बाइनरी मान्यता प्रणाली, जानें पूरी जानकारी

Highlights नैक ने लागू की बाइनरी मान्यता प्रणाली इसके तहत अब कॉलेज और विश्विद्यालयों को अपनाना होगा नया सिस्टम यह प्रणाली सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया है। इस बात का फैसला नैक कमेटी ने शुक्रवार को लिया। यह निर्णय उन सभी कॉलेज पर लागू होगा, जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के अंर्तगत आते हैं।

नैक ने शनिवार को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में नैक ने यह भी निर्णय लिया कि मान्यता प्राप्त संस्थानों को उच्चतम स्तर हासिल करने हेतु एक से लेकर पांच तक के स्तर पर रखा जाएगा, जिससे उनकी परफॉर्मेंस का पता चल सके। सुधारों के साथ इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। अगले चार महीनों में या दिसंबर तक बाइनरी मान्यता (मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त) प्रणाली और मैचुरिटी-आधारित ग्रेड मान्यता के तहत इन संस्थानों को 1 से लेकर 5 तक लेवल में शामिल किया जाएगा ।

Dr. K. Radhakrishnan Committee Report on Reforms in Accreditation is released. After its implementation, Indian higher education system(HES) will be making a transformation, enhancing the quality and credibility of Indian institutions. 1/1 @ugc_india@AICTE_INDIA@EduMinOfIndiapic.twitter.com/teL0BL4QDG