India vs Bangladesh 1st Test Day 2: दूसरे दिन विकेट पतझड़?, 17 खिलाड़ी आउट, टीम इंडिया 308 रन आगे, बुमराह जादू, झटके 4 विकेट

Highlights India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: दिन का खेल खत्म होने के समय शुभमन गिल 33 पर नाबाद हैं। India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: दूसरी पारी में तीन विकेट पर 81 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 308 रन की कर ली।

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे दिन खूब विकेट गिरे। पहले भारत की पहली पारी 376 पर आउट हुई और 4 विकेट गिरे। फिर बांग्लादेश की पहली पारी 149 पर ढेर हो गई। भारत दूसरी पारी में 81 रन पर 3 विकेट गंवा दिया है। पहले दिन केवल 6 विकेट गिरे और दूसरे दिन 17 खिलाड़ी आउट हुए। भारत के पास 308 रन की बढ़त हासिल है और 7 विकेट शेष है। अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर समेट दी। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाये थे। भारत के लिए बुमराह ने 11 ओवर में 50 रन देकर चार विकेट लिये।

𝟒𝟎𝟎 𝐰𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 💥💥



A milestone to savour! @Jaspritbumrah93 has picked up his 400th wicket for #TeamIndia.



Hasan Mahmud is caught in the slips and Bangladesh are now 112-8.

भारत ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन स्टंप्स तक बांग्लादेश के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 81 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 308 रन की कर ली। दिन का खेल खत्म होने के समय शुभमन गिल 33 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे सत्र की शुरुआत में बांग्लादेश की पहली पारी को 149 रन पर समेट दी। भारत ने इस तरह पहली पारी में 227 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। भारत की पहली पारी 376 रन पर खत्म हुई थी।

Innings Break!



Four wickets for Bumrah and two apiece for Siraj, Akash Deep and Jadeja as Bangladesh are all out for 149 runs.



Trail by 227 runs.



Trail by 227 runs.

मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और रविंद्र जडेजा को दो-दो सफलता मिली। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन (113 रन) के शतक और रविंद्र जडेजा (86 रन) के साथ उनकी 199 रन की साझेदारी के दम पर भारतीय टीम 376 रन पर आउट हुई। अश्विन ने 133 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाये जबकि जडेजा ने 124 गेंद में 86 रन की पारी में 10 चौके और दो छक्के जड़े।

Stumps on Day 2 in Chennai!#TeamIndia move to 81/3 in the 2nd innings, lead by 308 runs 👌👌



See you tomorrow for Day 3 action 👋



Stumps on Day 2 in Chennai!
#TeamIndia move to 81/3 in the 2nd innings, lead by 308 runs 👌👌

See you tomorrow for Day 3 action 👋

दोनों ने सातवें विकेट के लिए 240 गेंद में 199 रन की आक्रामक साझेदारी की। दिन की शुरुआत छह विकेट पर 339 से करने वाले भारत ने केवल 37 रन जोड़कर अपने अंतिम चार विकेट गंवा दिए जिसमें सबसे पहले जडेजा का विकेट गिरा। अश्विन और जडेजा के बल्ले से शानदार प्रयास के बाद भारत को गेंदबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और बुमराह तथा युवा गेंदबाज आकाश दीप ने निराश नहीं किया।