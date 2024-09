'पुलिस को 24 घंटे के लिए छुट्टी पर भेज दो, फिर हिन्दू दिखाएंगे अपनी ताकत': गणेश विसर्जन पर पथराव के बाद भाजपा विधायक नितेश राणे का विवादित बयान

Highlights बयान छत्रपति संभाजीनगर शहर में गणेश उत्सव के जुलूस पर कथित तौर पर पथराव के बाद राणे का विवादित बयान आया भाजपा विधायक ने कहा, एक हिंदू के तौर पर मैं अपनी जमीन पर खड़ा हूं और अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं बयान के प्रतिक्रिया में MIM नेता वारिस पठान ने कहा, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन शेर को परवाह नहीं है

मुंबई:महाराष्ट्र के कंकावली से विवादित भाजपा विधायक ने गुरुवार को सांगली में एक भाषण के दौरान कहा कि अगर पुलिस को एक दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाए तो हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे। राणे का बयान छत्रपति संभाजीनगर शहर में गणेश उत्सव के जुलूस पर कथित तौर पर पथराव की प्रतिक्रिया में आया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में राणे को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "...पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दो, और हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे... अगली बार जब आप लव जिहाद का कोई मामला देखें, तो उस व्यक्ति को ढूंढ़ें और उसकी हड्डियाँ तोड़ दें। मुझे बुलाओ, क्योंकि यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ न हो।"

रिपोर्टों के अनुसार, जब मीडिया ने राणे से घृणास्पद भाषण के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस कार्यक्रम में विधायक या पार्टी कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए एक हिंदू के रूप में उपस्थित थे। राणे ने कहा, "मैं यहां विधायक या पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से बात करने के लिए हिंदू के तौर पर आया हूं। मैं अपना धार्मिक कर्तव्य निभा रहा हूं। आज हमारे धर्म को चुनौती दी जा रही है। एक हिंदू के तौर पर मैं अपनी जमीन पर खड़ा हूं और अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, जबकि हम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं।"

Sangli, Maharashtra: BJP leader Nitesh Rane says, "Send the police on 24 hours leave. We Hindus will come out to show our strength..."



