मुजफ्फरनगर: स्कूल टीचर की वायरल वीडियो को यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया, मामले में FIR दर्ज

Highlights मुजफ्फरनगर में स्कूल टीचर की वायरल वीडियो पर सूबे की सरकार ने एक्शन लिया राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा, इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री ने कहा, इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल टीचर की वायरल वीडियो पर सूबे की सरकार ने एक्शन लिया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार (26 अगस्त) को कहा कि सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है, और मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के परिसर में हुई घटना के संबंध में एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है।

उन्होंने एएनआई के हवाले से कहा, "हर स्थिति में, हम राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। मामले को गंभीरता से लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है।" वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी कहा कि प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई है और घटना में शामिल आरोपी शिक्षिका के खिलाफ आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा, इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना गुरुवार को मंसूरपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले खुब्बापुर गांव में हुई। पुलिस और शिक्षा अधिकारी दोनों शिक्षिका तृप्ता त्यागी और नेहा पब्लिक स्कूल की जांच कर रहे हैं, जिसकी वह मालिक हैं और जहां यह घटना घटी। त्यागी द्वारा ऑर्डर किए गए वीडियो में, बच्चे उनके पास आते हैं और उस लड़के को थप्पड़ मारते हैं, जो रो रहा है।

#WATCH | Lucknow: On a child seen in the viral video being beaten by his classmates at the instigation of their teacher, Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak says, "In every situation, we will maintain law and order in the state. The matter has been taken seriously and an FIR… pic.twitter.com/WNOSLGYNOJ