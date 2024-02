WATCH: सीएम योगी के सामने मुस्लिम युवक ने अपनी सुरीली आवाज में सुनाई रामचरित मानस की पंक्ति, देखें वीडियो

Highlights मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम युवाओं द्वारा गाए गए भजन को ध्यान से सुनने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है रामचरित मानस की पंक्ति सुनने के बाद "बहुत सुंदर" मुख्यमंत्री ने सुनने के बाद टिप्पणी की और तालियां बजाईं कार्यक्रम में आदित्यनाथ के साथ मौजूद भाजपा सांसद रवि किशन ने भी युवाओं की प्रशंसा की

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में एक कार्यक्रम में हिंदू भजन गाने वाले एक मुस्लिम युवक से मुलाकात की और उसकी प्रशंसा की। योगी आदित्यनाथ ने दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी में एक हिंदू भजन का एक हिस्सा गाते हुए युवाओं की बात सुनी। मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम युवाओं द्वारा गाए गए भजन को ध्यान से सुनने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जैसे ही आदित्यनाथ दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी में अपने स्टॉल पर पहुंचे, तो मुस्लिम युवा ने मुख्यमंत्री से गाना सुनने का अनुरोध किया। इसके बाद युवक ने एक हिंदू भजन की कुछ पंक्तियां सुनाईं। "बहुत सुंदर" मुख्यमंत्री ने सुनने के बाद टिप्पणी की और तालियां बजाईं। कार्यक्रम में आदित्यनाथ के साथ मौजूद भाजपा सांसद रवि किशन ने भी युवा की प्रशंसा की।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath met a Muslim youth who sings Hindu bhajan, at the ‘Divine Art and Skill Exhibition’ in Gorakhpur earlier today.



(Source: CMO) pic.twitter.com/f93GqE4NLZ