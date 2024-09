Mumbai Times Tower Fire: कमला मिल्स में लगी आग को बुझाने की मशक्कत, 2 घंटे से अभियान जारी; दमकल विभाग के छूटे पसीने

Highlights भीषण आग से दहले मुंबईवासी कमला मिल्स में लगी आग दो घंटों से ऊपर से चल रहा आग बुझाने का काम

Mumbai Times Tower Fire:मुंबई के व्यावसायिक भवन टाइम्स टॉवर में शुक्रवार को आग लग गई जिसे बुझाने का काम अब भी जारी है। सुबह-सुबह लगी आग को दमकल विभाग घंटों से बुझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आग इतनी भीषण है कि वह बुझने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि लोअर परेल इलाके के कमला मिल्स परिसर में टाइम्स टॉवर इमारत में सुबह करीब 6.30 बजे लगी आग में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

अधिकारियों ने शुरू में कहा था कि व्यावसायिक इमारत में सात मंजिलें थीं। बाद में उन्होंने जानकारी अपडेट करते हुए इसे 14 मंजिला इमारत बताया। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि लेवल 2 (बड़ी) आग इमारत के पीछे की तरफ तीसरी और सातवीं मंजिलों के बीच एक इलेक्ट्रिक डक्ट तक सीमित है, जिसका अग्रभाग कांच का है।

#WATCH | Maharashtra | Fire tenders carry out operation to douse the fire that broke out in Times Tower building in Lower Parel West, Mumbai. No injuries reported. 9 fire tenders at the spot. pic.twitter.com/LDnUqDbfk8

उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों ने दरवाजों पर लगे ताले तोड़ने और आग बुझाने के लिए व्यावसायिक इमारत में प्रवेश करने के लिए "छेनी और हथौड़े" का इस्तेमाल किया।

एक अधिकारी ने पहले बताया था कि आठ दमकल गाड़ियां और अन्य अग्निशमन वाहन मौके पर भेजे गए थे। कमला मिल्स परिसर, जहां कई बड़ी आग लग चुकी हैं, पार्कसाइड आवासीय इमारत के बगल में स्थित है।

डिविजनल फायर ऑफिसर केआर यादव ने एएनआई को बताया, "हम फायर ऑडिट के संबंध में जांच कर रहे हैं। जांच के बाद हम आपको अधिक जानकारी देंगे। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर फाइटिंग सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हैं। सब कुछ चालू है। हम हर चीज का निरीक्षण करेंगे।"

#WATCH | Divisional Fire Officer KR Yadav says, "We are carrying out investigation regarding Fire Audit. We will let you know more after investigation. Fire has been brought under control. Firefighting system and sprinkler system are operational. Everything is operational. We… https://t.co/nQI4tY5fQ7pic.twitter.com/BbNIIaR0Yk