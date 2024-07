Mumbai Heavy Rain Live updates: 10 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई सहित कई शहर में 300 मिमी से अधिक बारिश, स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी, कई ट्रेन और प्लेन पर असर, जानें अपडेट

Highlights Mumbai rain Live updates: बारिश के कारण उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। Mumbai rain Live updates: कई इलाकों में गंभीर जलजमाव हो गया है। Mumbai rain Live updates: हार्बर लाइन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं।

Mumbai Heavy Rain Live updates: महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। मुंबई में भारी बारिश के कारण जलभराव (Water Logging) होने पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मध्य रेलवे ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर जलभराव के कारण, CSMT-ठाणे के बीच मेन लाइन-डाउन और अप फास्ट लाइन पर ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि, डाउन और अप स्लो लाइनें चल रही हैं। चूनाभट्टी में जलभराव के कारण हार्बर लाइन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक छह घंटों में मुंबई में विभिन्न स्थानों पर 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं और कई इलाकों में गंभीर जलजमाव हो गया है।

Train Services on Main line Down & Up Fast line between CSMT-Thane restored at a restricted speed. Mail Express trains are also being moved: Central Railway https://t.co/VXeePZSPFy — ANI (@ANI) July 8, 2024

#WATCH | Severely waterlogged streets and railway track in Chunabhatti area of Mumbai, as the city is marred by heavy rains pic.twitter.com/qdxk6yi8Hb — ANI (@ANI) July 8, 2024

भारी बारिश के परिणामस्वरूप, मुंबई (बीएमसी क्षेत्र) के सभी बीएमसी, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सत्र की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुछ निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलजमाव हो गया और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।

Mumbai: Due to water logging at various places, train services on the main line down and up fast line between CSMT - Thane is suspended. However, down and up slow lines are running. Harbour line services are temporarily suspended due to waterlogging at Chunnabhati: Central… — ANI (@ANI) July 8, 2024

एनडीआरएफ की टीमों को ठाणे, वसई (पालघर), महाड (रायगढ़), चिपलुन (रत्नागिरी), कोल्हापुर, सांगली, सतारा घाटकोपर, कुर्ला और सिंधुदुर्ग के अलावा तैनात किया गया है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अगले 3 दिनों, 10 जुलाई तक भारी बारिश जारी रहेगी।

Maharashtra | Due to the heavy rains, all the exams of CDOE (formerly IDOL) scheduled on 8th July in the first half from 11:00 AM to 2:00 PM, have been postponed. The new date for these exams will be 13th July: University of Mumbai pic.twitter.com/zhGIiIhRPY — ANI (@ANI) July 8, 2024

मुंबई में भारी बारिश के बाद उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित, ठाणे में 54 लोगों को बचाया गया

महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। मुंबई में जहां मध्य रेलवे के मार्गों पर उपनगरीय रेल सेवाएं सोमवार सुबह से ही बाधित रहीं और शहर की सड़कों पर जलजमाव हो गया, वहीं ठाणे में अलग-अलग इलाकों में कई घरों में पानी घुस जाने के बाद 54 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बारिश की वजह से एक पुल के बह जाने की भी खबर है। मुंबई के कई इलाकों में रात भर में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि रविवार को ठाणे जिले में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिक (बीएमसी) ने सुबह जारी किए गए एक बयान में कहा कि सोमवार को भी भारी बारिश की संभावना है।

#WATCH | Vehicles partially submerged in water as streets in the Chunnabhati area of Mumbai are waterlogged due to heavy rains pic.twitter.com/MHA7MH9aTF — ANI (@ANI) July 8, 2024

बीएमसी ने स्थिति के मद्देनजर मुंबई नगर निकाय सीमा में आने वाले सभी बीएमसी स्कूलों, सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों के लिए दिन के पहले सत्र के वास्ते छुट्टी की घोषणा की है। बयान में कहा गया है, ‘‘स्थिति की समीक्षा के बाद अगले सत्र के लिए निर्णय लिया जाएगा।’’ अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण मुख्य और हार्बर कॉरिडोर पर रेल की पटरियों के पानी में डूब जाने से मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। निकाय के आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि दोनों कॉरिडोर पर उपनगरीय सेवाएं सुबह छह बजकर 45 मिनट पर फिर से चालू हो गईं।

#WATCH | Mumbai: BMC commissioner Bhushan Gagrani monitoring the situation personally from the disaster control room.



Emergency personnel and officers, along with the emergency control room are stationed at various locations in Mumbai and are keeping an eye on all developments.… pic.twitter.com/m9T2sOhfgo — ANI (@ANI) July 8, 2024

बीएमसी ने बताया कि मुंबई के कुछ इलाकों में रविवार आधी रात एक बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इस अवधि में सबसे अधिक 315 मिलीमीटर बारिश गोवंडी क्षेत्र में और 314 मिमी बारिश पवई क्षेत्र में हुई। वहीं, ठाणे जिले के प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि रविवार को भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 275 मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

लगभग 20 वाहन बह गए। स्थानीय निकाय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि ठाणे शहर में सोमवार को सुबह छह बजकर 30 मिनट तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 120.87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि ठाणे जिले का शाहपुर तालुका बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

जहां आसनगांव-माहुरी रोड पर एक पुल बह गया और गुजराती बाग क्षेत्र में बारंगी नदी में बाढ़ आ गई। इसमें कहा गया कि बाढ़ का पानी इलाके के 70 घरों में घुस गया जिससे कई घरेलू सामान नष्ट हो गए, जबकि 20 दोपहिया तथा चार पहिया वाहन बह गए। शाहपुर के गोठेघर क्षेत्र के वाफा नर्सरी इलाके में पानी घुस गया, जहां तीन घरों के 38 लोगों को बचाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि वाशिंद इलाके में 125 घरों के जलमग्न होने के बाद 12 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के कारण आटगांव में रेलवे पटरी के किनारे की मिट्टी भी बह गई। अधिकारियों ने बताया कि शाहपुर में करीब 12 घर आंशिक रूप से ढह गए।

उन्होंने बताया कि भिवंडी तालुका में 40 घरों में पानी घुस गया और गौटेपाडा में एक कच्चा मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और स्थानीय राजस्व अधिकारियों को तेजी से मौके का निरीक्षण करने और नुकसान की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

Web Title: Mumbai rain Live updates Maharashtra next 3 days till July 10 Mumbai recorded over 300 mm rainfall Train Services Main line Down & Up see 10 video