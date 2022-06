मुंबई में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत गिरी, 20-25 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक चार मंजिला इमारत गिर गई। ये हादसा कुर्ला के नाइक नगर में हुआ। हादसे के बाद पुलिस और बचाव दल मौके पह पहुंच गया है और मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। बीएमसी के अनुसार मंगलवार सुबह तक 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था और इनकी हालत स्थिर है। इन सभी को अस्पताल ले जाया गया है।

बीएमसी ने सोमवार देर रात बताया था कि मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेट आशीष कुमार के अनुसार फिलहाल साफ नहीं है कि और कितने लोग दबे हो सकते हैं।

#WATCH Four-storey building collapse in Kurla, Mumbai | 1 more rescued alive. Rescue operation on. No confirmation on how many people still trapped: Ashish Kumar, NDRF Deputy Commandant



Total 8 people rescued so far, as per BMC pic.twitter.com/5X1WIPHTiT