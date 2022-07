संजय राउत की बढ़ेगी मुश्किल! समन के बावजूद पेश नहीं हुए शिवसेना सांसद तो घर पहुंच गई ईडी की टीम

Highlights प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम रविवार सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पहुंची। पात्रा चॉल जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है ईडी, पहले भी कर चुकी है पूछताछ। ईडी ने समन जारी कर 27 जुलाई को संजय राउत को पेश होने को कहा गया था लेकिन वह नहीं पहुंचे थे।

मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार उनके घर रविवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंच गई। इससे पहले ईडी की ओर से संजय राउत को समन जारी किए गए थे लेकिन वह पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के पास नहीं पहुंचे थे।

माना जा रहा है कि अब ईडी उन्हें हिरासत में भी ले सकती है। संजय राउत के खिलाफ करीब एक हजार करोड़ के पात्रा चॉल जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच चल रही है।

Mumbai | Enforcement Directorate officials at Shiv Sena leader Sanjay Raut's residence, in connection with Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/gFYdvR89zU