Mukhtar Ansari Death: मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, दिल का दौरा पड़ने से मौत, अस्पताल सूत्र ने दी जानकारी

Highlights जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। देर रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देने के आरोपों का खंडन किया।

Mukhtar Ansari Death: गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के पोस्टमॉर्टम से इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी। 60 से अधिक मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था, बृहस्पतिवार रात तबियत खराब होने के कारण उसे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां देर रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कौशल ने कहा था, ''मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से अंसारी की मौत हो गई।’’

#WATCH | Ghazipur, UP: Chaos erupted during the burial rites of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari after his supporters broke the barricading in order to enter the cemetery ground. pic.twitter.com/EgDOkcBPU2

#WATCH | Ghazipur, UP: People in large numbers take part in the funeral procession of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari in Mohammadabad, Ghazipur.



Mukhtar Ansari died of cardiac arrest on Thursday night at Banda Medical College and his funeral rites are underway in… pic.twitter.com/VEi5LZbIly