"एमएसपी 'मोदी सेलिंग प्राइस'नहीं है":, किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला

Highlights कांग्रेस ने कहा, एमएसपी का मतलब 'मोदी सेलिंग प्राइस' नहीं है, बल्कि 'मिनिमम सपोर्ट प्राइस' है जयराम रमेश ने कहा, खड़गे और राहुल गांधी सरकार बनने पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का ऐलान कर चुके हैं

नई दिल्ली: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत अन्य मागों को लेकर एक बार फिर से किसान संगठन सड़कों पर आंदोलनरत हैं। इस बीच शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने किसान मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि एमएसपी का मतलब 'मोदी सेलिंग प्राइस' नहीं है, बल्कि 'मिनिमम सपोर्ट प्राइस' है। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी, जयराम रमेश ने कहा, "हम पश्चिमी यूपी में हैं और किसानों के मुद्दे यहां एक विशेष स्थान रखते हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी की घोषणा की है कि अगर हमारा गठबंधन (इंडिया) सत्ता में आता है तो किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाएगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, एमएसपी 'मोदी सेलिंग प्राइस' नहीं है, यह 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' है।'' इस दौरान जयराम रमेश ने यूपी में हुए कथित पेपर लीक मामले में बात करते हुए , 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में पेपर लीक का जो मुद्दा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने उठाया था, उसका असर देखने को मिल गया है। परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सभी को न्याय दिलाने के लिए यात्रा जारी है।





Congress General Secretary in-charge Communications, Jairam Ramesh says, "We are in western UP and farmers' issues hold a special place here. Our party president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi announced the first guarantee of the Congress party - when our alliance (INDIA)… pic.twitter.com/IZBMigs7qI