मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना देश का पहला प्रमाणित 'हर घर जल' जिला, जल शक्ति मंत्रालय ने की घोषणा

नई दिल्ली:मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है। शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। जल शक्ति मंत्रालय ने अपने जारी बयान में कहा कि एमपी का बुरहानपुर देश का पहला प्रमाणित 'हर घर जल' जिला बन गया है।

मंत्रालय ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा गांव है जहां प्रत्येक 254 गांवों को ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 'हर घर जल' घोषित किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करते हुए कि 'कोई भी छूट न जाए, इसलिए यहां सभी लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है।

MP's Burhanpur becomes 1st certified 'Har Ghar Jal' district in country. It's the only one where each 254 villages are declared ‘Har Ghar Jal’ via a resolution passed by Gram Sabhas; all people have access to safe drinking water, ensuring ‘No One is Left Out’: Jal Shakti Ministry pic.twitter.com/RX5dljhQr6