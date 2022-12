अमित शाह से मिले चिराग पासवान, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, सरकारी संरक्षण में शराब माफिया कर रहे कारनामा!

Highlights आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अमित शाह को सौंपे गए पत्र को ट्विटर पर साझा किया। चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

नई दिल्लीः लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को मुलाकात की और बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है।

पासवान ने शाह को अपनी पार्टी का ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी संरक्षण में शराब माफिया फल-फूल रहा है और राज्य में वैसे तो शराबबंदी है लेकिन बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है।’’

उन्होंने शाह को सौंपे गए पत्र को ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार से भू-माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है और राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटु आलोचक माने जाने वाले चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

