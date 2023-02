तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 35 हजार के पार

Highlights छह फरवरी को दक्षिण-पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंप आया था द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंपों के कारण अब तक 35,000 से अधिक लोग मारे गए दोनों देशों में हुई व्यापक तबाही के बीच मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है

अंकारा: द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंपों के कारण अब तक 35,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। व्यापक तबाही के बीच मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है। तुर्की में आये विनाशकारी भूकंप के एक हफ्ते बाद बचावकर्मियों ने सोमवार को 40 वर्षीय एक महिला को एक इमारत के मलबे से निकाला। हालांकि, मलबे में दबे लोगों के शून्य डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में और बगैर पानी के जीवित बचे होने की संभावना अब कम हो गई है। उल्लेखनीय है कि छह फरवरी को दक्षिण-पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंप आया था।

इनमें करीब 33,185 लोगों की मौत हुई है और मृतक संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि तलाश दलों को और भी शव मिल रहे हैं। सोमवार को, बचावकर्मियों ने 40 वर्षीय एक महिला को तुर्किये के गजियांतेप प्रांत में इअस्लाहीये शहर स्थित पांच मंजिला एक इमारत के मलबे से बाहर निकाला। सिबेल काया नाम की महिला को 170 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। बचाव कार्य में तुर्की के कोयला खान का बचाव दल भी शामिल था।

इससे पहले, एरेंगुल ओंदर नाम की 60 वर्षीय एक महिला को भी अदियामन प्रांत के बेसनी शहर में मलबे से निकाला गया। मानीसा शहर के मेयर सेंगीज एर्गुन ने एक ट्वीट में कहा,‘‘हमें बेस्नी से एक चमत्कार होने की खबर मिली, जिसने हमारी उम्मीद को कायम रखा है।’’ मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एदुआर्दो रेनोसो अंगुलो ने कहा कि लोगों के जीवित मिलने की संभावना ‘‘अब बहुत कम हो गई है।’’

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आपात योजना एवं प्रबंधन के प्रोफेसर डेविड एलेक्जेंडर ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि मलबे में लोगों के जीवित मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। सर्द मौसम ने मलबे में दबे लोगों के जीवित बचने की संभावना और घटा दी है। क्षेत्र में रात का तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया गया है। सीरिया में, मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सहायता प्रदान करने में विफल रहा है।

#TurkeySyriaEarthquake | As per The Associated Press, more than 35,000 people have been killed so far due to powerful earthquakes in Turkey and Syria. Death toll continues to rise amid widespread devastation.