यूपी में मानसूनी बारिश का दौर जारी, अनेक स्थानों पर बाढ़ का खतरा, 14 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

लखनऊः देश के कई प्रदेश बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में भी कई जिले बाढ़ के मुहाने पर खड़े हैं। मानसूनी बारिश की वजह से गंगा और यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण नोएडा के सेक्टर 92 और सेक्टर 150 में जलभराव की खबर है। शुक्रवार नोएडा के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। जल भरण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की वजह से घाघरा नदी, एल्गिन ब्रिज (बाराबंकी) में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं प्रयागराज में भी संगम में जलस्तर बढ़ने लगा है।

बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में वर्षाजनित हादसों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मौसम केंद्र, लखनऊ की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय है। इस दौरान अनेक स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश भी हुई।

