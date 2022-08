Money laundering case: शिवसेना सांसद संजय राउत को झटका, कोर्ट ने ईडी हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ाई

Highlights ईडी ने इस मामले में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने वर्षा राउत को समन भेजे थे। दक्षिण मुंबई में बलार्ड एस्टेट स्थित ईडी के कार्यालय पहुंची थीं।

मुंबईः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया। राउत की मुश्किलें बढ़ गई है। विशेष अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पात्रा चॉल जमीन मामले में 22 अगस्त न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

अदालत ने गत बृहस्पतिवार को राउत की ईडी हिरासत की अवधि आठ अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। अदालत ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन मामले की जांच में ‘‘उल्लेखनीय प्रगति’’ की है। ईडी ने तब यह कहते हुए आठ और दिन की हिरासत मांगी थी कि उसने धन के लेनदेन में नयी जानकारियों का पता लगाया है।

शिवसेना नेता को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शनिवार को उनकी पत्नी वर्षा राउत से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था।

संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत कथित पात्रा चॉल पुनर्विकास घोटाले के सिलसिले में नौ घंटे से अधिक समय तक अपना बयान दर्ज कराने के बाद शनिवार रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय से बाहर आई। उन्होंने ईडी कार्यालय से जाते समय पत्रकारों से कहा, ‘‘ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है।’’

The court allows all medicines to Sanjay Raut in judicial custody, that were allowed to him during ED custody.



The legal team of Sanjay Raut is not moving a bail plea for him today after he has been sent to Judicial custody.