लखीमपुर खीरी सेशन कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज किया

Highlights जुबैर की पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने दी जानकारी अल्ट न्यूज के को-फाउंडर पर यूपी में दर्ज हैं 6 मामले

लखनऊ: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी की सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट में जुबैर की पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को सशर्त जमानत दी।

जुबैर पर अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। दिल्ली की कोर्ट ने जमानत के लिए उन्हें 50,000 का बांड भरने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना का आदेश भी दिया था। हालांकि मोहम्मद जुबैर को यह जमानत दिल्ली में दर्ज मामले में के लिए मिली थी। जुबैर के खिलाफ यूपी में अलग-अलग जगहों पर 6 मामले दर्ज हैं। बता दें कि यूपी के हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Uttar Pradesh | Alt News co-founder Mohammed Zubair's bail plea rejected by Mohammadi's sessions court in Lakhimpur Kheri. Hearing on police custody remand will be held on July 20, confirmed Mohd Zubair's advocate Harjit Singh