Mohamed Muizzu India Visit: आज मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात; जानें 5 दिवसीय दौरे में क्या है खास

Mohamed Muizzu India Visit: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज यानि रविवार, 6 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। मोहम्मद मुइज्जू की यह यात्रा पांच दिनों के लिए होगी जिसमें वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 6-10 अक्टूबर तक मुइज्जू अपने राजकीय दौरे पर है जिसके लिए उन्हें आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया था।

पदभार ग्रहण करने के बाद, यह मुइज्जू की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिसके दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करने वाले हैं। इस साल की शुरुआत में, मालदीव के राष्ट्रपति ने 9 जून को यहां राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। इससे पहले, उन्होंने पिछले साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी।

#Maldives' President Dr Mohamed Muizzu to arrive in New Delhi today on a five-day visit to India.@MEAIndia । @HCIMaldivespic.twitter.com/3q7DoiZGEc