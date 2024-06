Modi New Cabinet: मोदी 3.0 में इन मंत्रियों का पत्ता साफ, देखिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल...

Highlights Modi New Cabinet: कांग्रेस के राहुल गांधी को उनके पारिवारिक गढ़ में हराया था। Modi New Cabinet: नारायण राणे मोदी 2.0 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री थे। Modi New Cabinet: हमीरपुर से आम चुनाव जीतने वाले ठाकुर के पास खेल, सूचना और प्रसारण विभाग थे।

Modi New Cabinet: मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ​​अनुराग ठाकुर और नारायण राणे मोदी 3.0 कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। ईरानी उत्तर प्रदेश के अमेठी से किशोरी लाल शर्मा से 1.6 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गई थीं। वह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री थीं। उन्होंने पांच साल पहले कांग्रेस के राहुल गांधी को उनके पारिवारिक गढ़ में हराया था।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से आम चुनाव जीतने वाले ठाकुर के पास खेल, सूचना और प्रसारण विभाग थे। सूत्रों ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवीनतम गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। राणे मोदी 2.0 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री थे। उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से लोकसभा चुनाव जीता।

भाजपा नेता जो मोदी 3.0 कैबिनेट का हिस्सा हैं: अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेन्द्र यादव, प्रह्लाद जोशी, किरेन रिजिजू , सीआर पाटिल, एल मुरुगन, हरदीप पुरी, एमएल खट्टर, शिवराज चौहान, गजेंद्र शेखावत, सुरेश गोपी और जितिन प्रसाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में अन्य दलों के नेताओं में एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, प्रताप जाधव, राम मोहन नायडू, सुदेश महतो और लल्लन सिंह शामिल हैं।

इन चेहरों को जगह नहींः हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से पूर्व सांसद वीके सिंह, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्रा टेनी, अश्विनी चौबे, नारायण राणे, अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, निशीथ प्रमाणिक, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पंवार, रावसाहेब दानवे, कपिल पाटिल और भगवत कराड। करीबी मुकाबले में शशि थरूर से हारने वाले राजीव चंद्रशेखर के भी नई सरकार से गायब रहने की संभावना है।

