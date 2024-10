मोदी कैबिनेट ने मराठी, असमिया, बंगाली समेत पांच नई शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को मराठी, असमिया, बंगाली समेत पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच और भाषाओं को "शास्त्रीय" के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दे दी है, जिससे देश की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची का विस्तार हो गया है।

वैष्णव ने कहा कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है। वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है...आज, पाँच भाषाओं - मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है।"

ये भाषाएँ पहले से ही शास्त्रीय के रूप में मान्यता प्राप्त छह अन्य भाषाओं में शामिल हो गई हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असमिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाने पर आभार व्यक्त किया। सरमा ने लिखा, "असम के लोगों की ओर से मैं असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।"

ASSAMESE IS NOW A CLASSICAL LANGUAGE



On behalf of the people of Assam, I extend my gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji and the entire Union Cabinet for the historic decision to accord Assamese the status of Classical Language. Assamese joins a select group…