'पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' को भारत में नहीं होने देंगे रिलीज', एमएनएस नेता ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता अमेया खोपकर ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि उनकी पार्टी पाकिस्तान अभिनेता फवाद खान की पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंडे ऑफ मौला जट्ट' को भारत में रिलीज नहीं होने देगी।

मनसे नेता ने ट्वीट किया, 'पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' को भारत में रिलीज करने की योजना है। यह सबसे अधिक ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है कि एक भारतीय कंपनी इस योजना के लिए काम कर रही है। राज साहब के आदेश के अनुसार हम इस फिल्म को भारत में कहीं भी रिलीज नहीं होने देंगे।'

There are plans to release Pakistani actor Fawad Khan’s Pakistani film ‘ The Legend of Maula Jatt’ in India. It is most infuriating that an Indian company is leading this plan. Following Raj Saheb’s orders we will not let this film release anywhere in India.