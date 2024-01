Miss World Pageant 2024: भारत 28 साल बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की करेगा मेजबानी

Highlights मिस वर्ल्ड ने कहा, हम गर्व से भारत को मिस वर्ल्ड के मेजबान देश के रूप में घोषित करते हैं इस वर्ष 18 फरवरी से 9 मार्च के बीच दिल्ली-मुंबई में होगा आयोजन आयोजन स्थल में नई दिल्ली में भारत मंडपम और मुंबई का जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं

नई दिल्ली: भारत 28 साल के अंतराल के बाद 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस वैश्विक प्रतियोगिता को दुनिया भर में स्ट्रीम और प्रसारित किया जाएगा। मिस वर्ल्ड के आधिकारिक पेज ने एक्स पर लिखा, "मिस वर्ल्ड की अध्यक्ष, जूलिया मॉर्ले सीबीई ने कहा, " उत्साह भर गया है क्योंकि हम गर्व से भारत को मिस वर्ल्ड के मेजबान देश के रूप में घोषित करते हैं। सुंदरता, विविधता और सशक्तिकरण का उत्सव इंतजार कर रहा है। एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए! #मिसवर्ल्डइंडिया #ब्यूटीविथएपर्पस।"

आखिरी बार यह प्रतियोगिता 1996 में बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। रीता फारिया पॉवेल वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने घर ले आईं, जबकि डायना हेडन को 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। युक्ता मुखी 1999 में भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनीं और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मानुषी छिल्लर को 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था।

पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का आखिरी विजेता थीं और प्रतियोगिता के अंत में अगली मिस वर्ल्ड का ताज पहनेंगी। इस वर्ष 18 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजन स्थलों में शानदार जी-20 साइट, नई दिल्ली में भारत मंडपम और मुंबई में चमकदार जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं।

