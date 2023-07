महबूबा मुफ्ती ने की अपील- असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर स्वतः संज्ञान ले न्यायपालिका

Highlights महबूबा मुफ्ती ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर हमला बोला महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया महबूबा मुफ्ती ने सरमा के बयान पर न्यायपालिका से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्र की भाजपा नीत सरकार की विफलता को दर्शाता है।

यही नहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा कि जब न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसे सरमा की टिप्पणी पर भी स्वत: संज्ञान लेना चाहिए।

महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, "असम के मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ती महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बेरोजगारी, महंगाई और विकास की कमी पर भाजपा की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। हिमंता हिंदुओं से खुलेआम अपील कर रहे हैं कि वे उनकी आजीविका के छोटे-छोटे साधनों - सब्जी और किराना दुकानों को भी जबरन छीन लें।"

Assam CM blaming muslims for crippling price rises shows BJPs utter failure on unemployment, inflation & lack of development. Himanta Biswas is openly urging Hindus to forcibly take away even their meagre forms of livelihood- vegetable vendors & kirhana shops. While the judiciary… pic.twitter.com/RrYjpjXTsa