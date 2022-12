MCD Results: AAP ने 106 सीटें जीतीं और 26 पर आगे, बीजेपी ने 84 पर जीत हासिल की और 20 सीटों पर आगे, जानें कांग्रेस का हाल

Highlights एमसीडी चुनाव में 50.48 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। बीजेपी ने 84 सीटों पर जीत हासिल की और 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 5 पर जीत हासिल की और 5 पर आगे हैं।

MCD Results: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों की मतगणना जारी है। 15 साल बाद भाजपा के हाथ से कुर्सी खिसकती दिख रही है। AAP ने 106 सीट पर जीत दर्ज कर ली और 26 पर आगे हैं। बीजेपी ने 84 सीटों पर जीत हासिल की और 20 सीटों पर आगे चल रही है।

क्योंकि मतगणना जारी है। कांग्रेस ने 5 पर जीत हासिल की और 5 पर आगे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार 1 पर जीत दर्ज की और 3 पर आगे हैं। 250 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। आम आदमी पार्टी (आप) 126 के जादुई आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है।

#DelhiMCDPolls | AAP wins 106 seats and leads on 26, BJP wins 84 seats and leads on 20 seats as counting continues.



Congress wins 5, leads on 5 and Independent candidates win 1 and lead on 3.



