Vasai Murder Video: एक शख्स ने सरे बाजार में स्पैनर से महिला की हत्या की, लाश के पास खड़ा होकर पूछा- 'ऐसा मेरे साथ क्यों किया'

Highlights मंगलवार की सुबह एक युवती की उसके प्रेमी ने स्पैनर से बेरहमी से हत्या की यह हमला बीच सड़क पर हुआ, जहाँ 29 वर्षीय हमलावर ने पीड़िता के सिर और छाती पर बार-बार वार किया हमले के पीछे कथित तौर पर दो साल के रिश्ते के बाद हाल ही में हुआ ब्रेकअप था

Vasai Murder Video: वसई में एक दुखद घटना में, मंगलवार की सुबह एक युवती की उसके प्रेमी ने स्पैनर से बेरहमी से हत्या कर दी। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला बीच सड़क पर हुआ, जहाँ 29 वर्षीय हमलावर ने पीड़िता के सिर और छाती पर बार-बार वार किया। हमले के पीछे कथित तौर पर दो साल के रिश्ते के बाद हाल ही में हुआ ब्रेकअप था। एथनिक पोशाक पहने लड़की सड़क पर बेसुध पड़ी रही। इस भयावह घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें आरोपी स्पैनर पकड़े हुए चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, "क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों किया," फिर उस पर हमला करने और हथियार फेंकने से पहले।

एक सीसीटीवी फुटेज में घटना का पूरा वीडियो कैद हुआ है, जिसमें शख्स सड़क पर चल रही महिला पर स्पैनर से ताबड़तोड़ हमला करता है। हमले में लड़की गिर जाती है। जबकि एक शख्स को हस्तक्षेप करते हुए दिखाया गया है। लेकिन मारने वाला व्यक्ति रुका नहीं। वह लगातार वार करता रहा। कई लोग वीडियो बनाते हुए देखे गए, जबकि अन्य लोग घटनास्थल से दूर जाते हुए दिखाई दिए क्योंकि हमलावर बेसुध महिला पर बार-बार हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्यवश, वहां से गुजरते समय मोटर चालकों ने भी खून से लथपथ पड़े पीड़िता की मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया।

#SHOCKINGVISUALS : A man brutally kills his lover in the middle of the road with Spanner in Vasai, Asks 'Kyun Kiya Aisa Mere Saath'.



The motive behind the assault was reportedly a recent breakup after a two-year relationship.