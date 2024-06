156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की होगी खरीद, 50 हजार करोड़ का है सौदा, जानें इसकी ताकत और खासियत

Highlights 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने का फैसला हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को निविदा जारी की गई है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का टेंडर

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने का फैसला किया है। बेंगलुरु स्थित विमान निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को निविदा जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का टेंडर दिया है। यह किसी भारतीय कंपनी को हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऑर्डर है।

एचएएल एकमात्र कंपनी है जिसे टेंडर दिया गया है। हालांकि सौदे को अंतिम रूप देने से पहले रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत की जाएगी। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों में से सेना के लिए 90 और भारतीय वायुसेना के लिए 66 हैं। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के आने से सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा।

India's Light Combat Helicopter has been officially named Prachand प्रचंड, which means 'fierce'.



LCH Prachanda has a range of 550 km and an operational ceiling of 6500 m.



It is armed with air-to-air and air-to-ground missiles, 70 mm rockets and a 20 mm gun.#MadeInIndiapic.twitter.com/poTWuMDHXs