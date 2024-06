हारिस रऊफ ने पाकिस्तानी फैन से की मार-पीट, पत्नी के सामने दी गालियां, वायरल हुआ वीडियो, देखें

Highlights पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टी20 विश्वकप से बाहर हो गई है फैंस के निशाने पर पाकिस्तान के कुछ सीनीयर क्रिकेटर हैं जिनमें तेज गेंदबाद हारिस रऊफ भी शामिल हैं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अमेरिका में एक फैंस से भिड़ गए

Haris Rauf argument video: पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टी20 विश्वकप से बाहर हो गई है। इससे फैंस नाराज हैं। फैंस के निशाने पर पाकिस्तान के कुछ सीनीयर क्रिकेटर हैं जिनमें तेज गेंदबाद हारिस रऊफ भी शामिल हैं। हारिस रऊफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अमेरिका में एक फैंस से भिड़ गए। इस दौरान रऊफ की पत्नी भी उनके साथ थी।

A heated argument between Haris Rauf and a fan in the USA. pic.twitter.com/d2vt8guI1m