VIDEO: महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पार्टी कार्यकर्ता से अपने कीचड़ से सने पैर धुलवाए, घटना का वीडियो वायरल, भाजपा ने बताया कांग्रेस की नवाबी सामंती सोच

मुंबई: महाराष्ट्रकांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सोमवार को एक पार्टी कार्यकर्ता से अपने कीचड़ से सने पैर धुलवाने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता की आलोचना हो रही है। घटना के तूल पकड़ने के बाद पटोले ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है और उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया है।

पटोले अकोला जिले के वडगांव में पार्टी समर्थक द्वारा राज्य कांग्रेस प्रमुख के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के दौरान पटोले ने एक स्थानीय स्कूल के पास संत श्री गजानन महाराज की पालकी यात्रा का भी दौरा किया, जहां बारिश के कारण जमीन कीचड़ से भर गई थी। वह अन्य लोगों के साथ कीचड़ भरे मैदान से होकर पालकी तक गए। जब ​​तक वह अपने वाहन की ओर लौटे, पटोले के पैर कीचड़ से सने हुए थे, और उन्हें साफ करने के लिए उन्होंने पानी मंगवाया। इसके बाद, कथित तौर पर विजय गुरव नामक एक पार्टी कार्यकर्ता ने अपने हाथों से पटोले के कीचड़ से सने पैर धोए।

Maharashtra: A party worker was seen washing Congress leader Nana Patole's feet as he returned from Vaidehi and headed back to Nagpur (17/06) pic.twitter.com/cJ9p4iuCDO

उल्लेखनीय रूप से, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने गुरव को अपने पैर धोने से रोकने की जहमत नहीं उठाई और न ही उन्होंने खुद अपने कीचड़ से सने पैर साफ किए। पटोले द्वारा पार्टी कार्यकर्ता को अपने पैर धोने देना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पसंद नहीं आया। इसके प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता की आलोचना की और उनसे माफी मांगने की मांग की।

पूनावाला ने पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस की मानसिकता नवाबी सामंती शहजादा वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अकोला में एक पार्टी कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवाए... वे जनता और कार्यकर्ताओं से गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं और खुद से राजाओं और रानियों जैसा। कल्पना कीजिए कि सत्ता में आए बिना वे लोगों से कैसा व्यवहार करते होंगे! अगर वे गलती से सत्ता में आ गए तो वे क्या करेंगे। नाना पटोले और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।"

Congress has a Nawabi Feudal Shehzada mindset



Maharashtra Congress president Nana Patole's gets his leg and feet washed by a party worker in Akola...



They treat Janta and workers like Ghulam & themselves like Kings & Queens



Imagine how they treat people without coming to… pic.twitter.com/dmzeSUNZxB