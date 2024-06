USA VS SA SUPER-8 T20 World Cup 2024: कल सुपर-8 मुकाबला, मेजबान अमेरिका के सामने दक्षिण अफ्रीका, जानें कहां देखें लाइव

Highlights United States vs South Africa, 41st Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: शाम 7.30 बजे टॉस होगा। United States vs South Africa, 41st Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: रात 8 बजे से मैच शुरू होगी। United States vs South Africa, 41st Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: मोनांक पटेल टीम की अगुवाई कर रहे हैं।

United States vs South Africa, 41st Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024:आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में कल से सुपर-8 मुकाबले शुरू हो रहा है। मेजबान अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मैच खेला जाएगा। बुधवार को एडेन मार्कराम की दक्षिण अफ्रीका का सामना मोनांक पटेल की अगुवाई वाली यूएसए से होगा। ग्रुप 2 में शामिल, दक्षिण अफ्रीका पहले राउंड में कमाल का प्रदर्शन किया और टॉप पर रहा। यह पहली बार होगा, जब अफ्रीका और अमेरिका टी-20 मैच में आमने-सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात आठ बजे शुरू होगा।

United States vs South Africa, 41st Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: मैच का लाइव स्ट्रीमिंग विवरण-

कब देखें? बुधवार, 18 जून को रात 8 बजे (IST) शुरू होगा।

टी20 विश्व कप 2024 का मैच कहाँ खेला जाएगा? नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में।

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? पूरे टी20 विश्व कप 2024 के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

United States vs South Africa, 41st Match, Super 8 Group 2 Live Score T20 World Cup 2024: टीमें इस प्रकार हैं-

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिच नोर्किया, कागिसो रबादा, रेयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी और ट्रिस्टन स्टब्स।

अमेरिका: मोनांक पटेल (कप्तान), आरोन जोन्स, एंड्रीज गौस, कोरी एंडरसन, अली खान, हरमीत सिंह, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, निसर्ग पटेल, नितीश कुमार, नोशतुश केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर, शैडली वान शल्कविक, स्टीवन टेलर, शायन जहांगीर।

अमेरिका के खिलाफ सुपर आठ मुकाबले में नजरें दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर

दक्षिण अफ्रीका के विश्व स्तरीय बल्लेबाज बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के अपने शुरुआती सुपर आठ मैच में आत्मविश्वास से भरे अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने उतरेंगे तो टीम के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है और उसके गेंदबाजों ने सभी चार मैच में शानदार प्रदर्शन किया है।

न्यूयॉर्क के चुनौतीपूर्ण विकेट पर तीन मैच और किंग्सटाउन में एक मैच खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका ने एक बार भी 120 रन के आंकड़े को पार नहीं किया है। हालांकि उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन उस टीम की छवि पेश नहीं करता जिसमें क्विंटन डिकॉक, हेनरिक क्लासेन, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे कुछ बड़े हिटर हैं।

लेकिन फिर भी डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स और कप्तान एडेन मार्कराम की मौजूदगी वाले शीर्ष क्रम पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा। दक्षिण अफ्रीका अपने पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ सिर्फ एक रन से जीता था और गत चैंपियन इंग्लैंड तथा मेजबान वेस्टइंडीज की मौजूदगी वाले ग्रुप दो में होने के कारण वह अमेरिका को हल्के में नहीं ले सकता।

टीम सुपर आठ चरण में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी चिंता एनरिच नोर्किया की खराब फॉर्म थी लेकिन इस स्टार तेज गेंदबाज ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन किया और अभी नौ विकेट लेकर टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं।

नोर्किया ने अपने साथी तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन के साथ मजबूत जोड़ी बनाई है जबकि मार्को यानसेन और कागिसो रबादा भी अमेरिका के अनुभवहीन बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार होंगे। सह मेजबान अमेरिका की टीम में आठ भारतीय, दो पाकिस्तानी, एक वेस्टइंडीज, एक न्यूजीलैंड, एक दक्षिण अफ्रीकी और एक नीदरलैंड का खिलाड़ी शामिल है।

टीम टूर्नामेंट में पदार्पण करते हुए सुपर आठ में जगह बनाकर उत्साह से लबरेज हैं। टीम ने आक्रामक क्रिकेट खेला है। अमेरिका की नजरें कप्तान मोनांक पटेल की फिटनेस पर होगी जो भारत के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे और हल्की चोट के कारण आयरलैंड के खिलाफ भी उन्हें नहीं खेलना था। लीग चरण में पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराने के बाद अमेरिका एक और उलटफेर करने के लिए तैयार होगा। हालांकि यह आसान नहीं होगा लेकिन अमेरिका की टीम चुनौती के लिए तैयार होगी।