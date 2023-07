हिमाचल प्रदेश: भारी बारिश के कारण एटीएम संग बह गए कई मकान और कारें, भूस्खलन से कई घर हुए बर्बाद, देखें वीडियो

Highlights भारी बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल प्रदेश में खूब तबाही मचा रही है। हिमाचल प्रदेश के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। वीडियो में एटीएम, मकान और कारों को बहते हुए देखा जा सकता है।

Viral Video: रविवार को हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिला है। केवल बारिश ही नहीं बल्कि भूस्खलन की भी घटनाएं सामने आई है जिस कारण यातायात पर भी काफी असर पड़ा है।

राज्य के अलग-अलग हिस्सों से भयानक वीडियो देखने को मिले है।

जारी वीडियो में यह देखने को मिला है भारी बारिश के कारण कई मकान बह गए है साथ में कुछ गाड़ियों को भी तेज रफ्तार पानी में बहते हुए देखा गया है। राज्य में मौसम के हालात को देखते हुए एचपी ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने ट्वीट किया है और लिखा है कि "भारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन और जलभराव के कारण शिमला-कालका हेरिटेज रेल ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही आज रद्द कर दी गई है।"

सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन की भयानक तस्वीरें देखने को मिली है। जारी एक वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक रोड पर कुछ मकान था और उसमें एक एटीएम भी था। ऐसे में बारिश के तेज बहाव के कारण मकान के साथ एटीएम भी बह गया है। यही नहीं मनाली में गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के परिसर में भी पानी घुस गया है और भारी प्रभाव के कारण गुरुद्वारे का मुख्य द्वार भी डूब गया है।

Water has entered the premises of Gurdwara Manikaran Sahib in Manali, and the main entrance passage of the Gurdwara Sahib has also been submerged under the heavy flow of water. #Manali#GurdwaraManikaranSahibhttps://t.co/bsDZ1MrUXqpic.twitter.com/T2SGSEuhHX