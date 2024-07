WATCH: मनु भाकर के परिवारवालों ने इस तरह मनाया बिटिया की जीत का जश्न, घरवालों को आगे गोल्ड की उम्मीद

Highlights हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता दक्षिण कोरिया की किम येजी ने 241.3 अंक के साथ रजत पदक जीता जबकि दक्षिण कोरिया की ही जिन ये ओह ने 243.2 अंक के साथ खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता

Paris Olympics 2024: मनु भाकर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करके ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनकर इतिहास रच दिया। उनकी जीत ने न केवल पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक दर्ज किया, बल्कि वैश्विक मंच पर निशानेबाजी पदक के लिए 12 साल का इंतजार भी खत्म कर दिया।

हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। दक्षिण कोरिया की किम येजी ने 241.3 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि दक्षिण कोरिया की ही जिन ये ओह ने 243.2 अंक के साथ खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर के माता-पिता, दादी, चाचा ने ओलंपिक पदक विजेता की जीत की सराहना की और भारत के निवासियों को 'उसे आशीर्वाद देने' के लिए धन्यवाद दिया।

#WATCH | Haryana: Celebrations underway at the residence of Olympic medalist Manu Bhaker.



Shooter Manu Bhaker won a bronze medal in Women’s 10 M Air Pistol at #ParisOlympics2024pic.twitter.com/7jxsdUETrY — ANI (@ANI) July 28, 2024

#WATCH | Olympic Medalist Shooter Manu Bhaker's mother, Sumedha Bhaker, says, "After the Tokyo Olympics, Manu kept training for this Olympics. I made sure that she gets proper food so that she can continue her training. My daughter and other Indian athletes at the Paris Olympics… pic.twitter.com/HiqMqpzyJj — ANI (@ANI) July 28, 2024

#WATCH | Olympic Medalist Shooter Manu Bhaker's father, Ram Kishan Bhaker, says, "Two of her events are remaining, we hope she will win gold in them..." pic.twitter.com/TvMfv9Z92q — ANI (@ANI) July 28, 2024

#WATCH | Haryana: Olympic medalist Manu Bhaker's grandmother says, "I bless her. She has done a great job. We will all welcome her once she is here. I will prepare a special food for her..."



Shooter Manu Bhaker wins bronze medal in Women’s 10 M Air Pistol at #ParisOlympics2024pic.twitter.com/FZC3wN7A49 — ANI (@ANI) July 28, 2024

#WATCH | Haryana: Shooter Manu Bhaker's uncle, Mahendra Singh, says, "We are very happy. We were expecting a gold medal, but this is not a small achievement. She will participate in the upcoming Olympics and we are hopeful she will win a gold medal." pic.twitter.com/pdYqI5TrbN — ANI (@ANI) July 28, 2024

#WATCH | Haryana: Shooter Manu Bhaker's aunt Nirmala Devi, says, "We were expecting a gold medal, but this is not a small achievement. We are hopeful that she will win gold in the next two events." pic.twitter.com/08tgPSzRBu — ANI (@ANI) July 28, 2024

#WATCH | Haryana: Celebrations began at the residence of Olympic medalist Manu Bhaker's



Shooter Manu Bhaker wins bronze medal in Women’s 10 M Air Pistol at #ParisOlympics2024pic.twitter.com/Du6tHuQhyI — ANI (@ANI) July 28, 2024

ओलंपिक में भारत को आखिरी निशानेबाजी पदक 2012 लंदन खेलों के दौरान मिले थे, जहाँ विजय कुमार ने रैपिड-फ़ायर पिस्टल स्पर्धा में रजत और गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफ़ल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। उल्लेखनीय है कि गगन नारंग, जो अब पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए शेफ़ डे मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे पदक हासिल करने वाले आखिरी भारतीय निशानेबाज़ों में से एक थे।

