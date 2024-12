Manmohan Singh Passes Away: क्यों नीली पगड़ी पहनते थे मनमोहन सिंह? जानिए क्या है असल सच

Manmohan Singh Passes Away:भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई कार्य किए। 26 दिसंबर को उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांसे ली। आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माता माने जाने वाले मनमोहन सिंह को याद करें तो उनके साथ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह हमेशा नीली पगड़ी पहने देखे जाते थे और उनसे अक्सर उनके रंग के बारे में सवाल पूछे जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने एक भाषण के दौरान अपनी प्रतिष्ठित पगड़ी के पीछे के रहस्य का खुलासा किया था।

सिंह ने खुलासा किया कि नीली पगड़ी उनके अल्मा मेटर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए एक संकेत थी। 2006 में डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित होने के दौरान टिप्पणी करते हुए, सिंह ने बताया कि हल्का नीला उनके पसंदीदा रंगों में से एक है और कैम्ब्रिज में उनके यादगार दिनों की याद दिलाता है।

यह कार्यक्रम, जो बड़ी संख्या में प्रशंसकों के सामने हुआ, में प्रिंस फिलिप ने सिंह की विशिष्ट नीली पगड़ी की ओर इशारा किया। ड्यूक ने टिप्पणी की, "उनकी पगड़ी के रंग को देखो," जिससे एकत्रित भीड़ ने तालियाँ बजाईं। यह वह क्षण था जब सिंह ने रंग के साथ एक व्यक्तिगत संबंध साझा किया, उन्होंने खुलासा किया कि हल्का नीला उनके पसंदीदा रंगों में से एक है और वर्षों से अक्सर उनके सिर को सुशोभित करता रहा है। सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, "नीला रंग मेरे पसंदीदा रंगों में से एक है और अक्सर मेरे सिर पर दिखता है।"



