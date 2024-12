Manmohan Singh Funeral: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी ने दी मुखाग्नि, देखें वीडियो

Highlights Manmohan Singh Funeral: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सिंह के परिवार के कुछ सदस्य बैठे थे। Manmohan Singh Funeral: वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। Manmohan Singh Funeral: कई अन्य हस्तियों ने सिंह को अंतिम विदाई दी।

Manmohan Singh Funeral: आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिंह की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य हस्तियों ने सिंह को अंतिम विदाई दी। इससे पहले, कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकली। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ‘‘जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन आपका नाम रहेगा’’ और ‘‘मनमोहन सिंह अमर रहें’’ नारे लगाते रहे।

VIDEO | Former PM Manmohan Singh cremated at Nigambodh Ghat, Delhi, with full state honours.



(Source: Third Party)#ManmohanSinghpic.twitter.com/zWZ4Dd1KhS — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2024

VIDEO | Mortal remains of former PM Manmohan Singh consigned to flames at Nigambodh Ghat, Delhi.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)



(Source: Third Party)#ManmohanSinghpic.twitter.com/o0d8K8gPvW— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2024

VIDEO | President Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) leaves from Nigambodh Ghat after attending the funeral of former PM Manmohan Singh.



(Source: Third party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#ManmohanSinghpic.twitter.com/epf6A25Igz— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2024

सिंह का पार्थिव शरीर जिस वाहन में रखा गया, उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सिंह के परिवार के कुछ सदस्य और कांग्रेस के कुछ नेता भी बैठे थे। अंतिम यात्रा से पहले सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय ‘24 अकबर रोड’ में रखा गया था जहां सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

#WATCH | Former Prime Minister #DrManmohanSingh laid to rest with full state honours after leaders and family paid last respects at Nigam Bodh Ghat in Delhi.



Former PM Dr Manmohan Singh died on 26th December at AIIMS Delhi.



(Source: DD News) pic.twitter.com/MvAJsZefrt — ANI (@ANI) December 28, 2024

#WATCH | Former Prime Minister #DrManmohanSingh laid to rest with full state honours after leaders and family paid last respects at Nigam Bodh Ghat in Delhi.



(Source: DD News) pic.twitter.com/Kk9RMgOMz1— ANI (@ANI) December 28, 2024

कांग्रेस नेता सिंह 2004 से 2014 तक 10 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे और उससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की। वह वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर की एक प्रसिद्ध हस्ती थे। उनके नेतृत्व वाली सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई), शिक्षा का अधिकार (आरटीई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी युग परिवर्तनकारी योजनाओं की शुरुआत की। हमेशा नीली पगड़ी पहनने वाले सिंह को 1991 में नरसिंह राव सरकार में भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।

#WATCH | Last rites of former Prime Minister #DrManmohanSingh performed with full state honours at Nigam Bodh Ghat in Delhi.



(Source: DD News) pic.twitter.com/P69QVWMSyd — ANI (@ANI) December 28, 2024

#WATCH | Former PM Dr Manmohan Singh's wife Gursharan Kaur and his daughter Daman Singh, CPP Chairperson Sonia Gandhi, party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, party MP Priyanka Gandhi Vadra at Nigam Bodh Ghat in Delhi.



The last rites of… pic.twitter.com/fDGkEoO8qq— ANI (@ANI) December 28, 2024

