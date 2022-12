औद्योगिक प्रदूषण पर मनीष तिवारी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा पत्र, कहा- इससे पूरा इलाका हो जाता है खराब

Highlights कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा पत्र तिवारी ने पत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र की सीमा से लगे इलाकों में स्थित कारखानों के कारण होने वाले औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि प्रदूषकों को इन कारखानों से स्पष्ट रूप से छोड़ा जाता है और स्वान नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो बदले में सतलुज में मिलती है

नई दिल्ली: आनंदपुर साहिब के सांसद और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे पत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र की सीमा से लगे इलाकों में स्थित कारखानों के कारण होने वाले औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा उठाया। पत्र मॉडुलस कॉस्मेटिक्स की औद्योगिक इकाइयों और अन्य जो वसा बनाती है, के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित है।

मनीष तिवारी ने पत्र में लिखा, "वे महिंदवानी नामक एक गांव की सीमा से लगे हैं, जो गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र के बीट क्षेत्र में स्थित है। ये इकाइयां इतना प्रदूषण फैलाती हैं कि पूरा इलाका पूरी तरह खराब हो जाता है।" ये दर्शाते हुए कि जल और वायु प्रदूषण क्षेत्र में चिंता का एक प्रमुख कारण है, तिवारी ने कहा, "प्रदूषकों को इन कारखानों से स्पष्ट रूप से छोड़ा जाता है और स्वान नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो बदले में सतलुज में मिलती है।"

My letter to Chief Minster @SukhuSukhvinder to stop Pollution emanating from two factories in Himachal Pradesh into the Beet area of GarhShanker in my Constituency of Sri Anandpur Sahib. pic.twitter.com/IxsiML2DoW