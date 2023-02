चीन संग सीमा मुद्दे पर दिए गए जयशंकर के बयान को लेकर विदेश मंत्री पर हमलावर हुए मनीष तिवारी, कही ये बात

Highlights जयशंकर ने कहा था कि वे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था हूं। कांग्रेस जयशंकर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर हमला करती रही है।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को चीन के साथ सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। एएनआई को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा था, "वे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था हूं।"

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा था, "क्या मैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ लड़ाई करने जा रहा हूं? प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं है। यह सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। हमारे बीच सहमति थी कि हमें बड़ी संख्या में सीमाओं पर नहीं लाना है...क्योंकि अपनी सीमाओं को स्थिर करना हमारे हित में है या यह प्रेम स्नेह या भावना से बाहर की स्थिति नहीं है। यह एक मूल गणना है।"

Minister @DrSJaishankar even an unconditional surrender is better worded if not articulated with greater dignity.

If this is the defeatist mindset no wonder that they have been ducking a discussion in Parliament on China since September 2020. pic.twitter.com/XKbZj6St6I