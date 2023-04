मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द, अदालत ने माना शराब घोटाले का मास्टर माइंड, फैसले में कहा- सारे सबूत उनके खिलाफ हैं

Highlights मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर रद्द मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी विशेष अदालत ने कहा- सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टर माइंड

नई दिल्ली: शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी। मनीष सिसोदिया को विशेष जज एम के नागपाल की अदालत में पेश किया गया था। जांच एजेंसी की अपील पर अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद करके दिल्ली की कोर्ट ने फैसले में बेहद अहम बातें भी कही। 34 पेज के अपने फैसले में स्पेशल कोर्ट के जज एमके नागपाल ने कहा कि सिसोदिया को अरेस्ट करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और न ही हाईकोर्ट की। सीबीआई ने सिसोदिया को तभी गिरफ्तार किया जब एजेंसी को लगा कि ये बेहद जरूरी था।

[Delhi liquor scam] Delhi's rouse avenue court extends judicial custody of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia for two more weeks in the CBI case.



Sisodia has already been denied bail in the matter. #ManishSisodia#LiquorScam#DelhiExcisePolicy@msisodiapic.twitter.com/qryETmSvw9