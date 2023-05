Manipur Violence: इंटरनेट बैन, कर्फ्यू के बाद मणिपुर जाने वालीं सभी ट्रेनें हुईं रद्द, पड़ोसी राज्यों ने अपने लोगों की निकासी तेज की

By अनिल शर्मा | Published: May 5, 2023 11:46 AM

इस बीच पड़ोसी राज्यों - मेघालय और नागालैंड - ने मणिपुर से अपने लोगों को वापस लाने के लिए निकासी के प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य सरकार के पास अभी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि इस हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं। और कितने जख्मी हुए हैं।

