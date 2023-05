मेरा मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें; हिंसा के बाद बॉक्सर मैरी कॉम ने पीएम मोदी, अमित शाह से लगाई गुहार, सेना ने किया फ्लैग मार्च

By अनिल शर्मा | Published: May 4, 2023 09:42 AM

स्थिति को देखते हुए, गैर-आदिवासी बहुल इंफाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरिबाम और बिष्णुपुर जिलों और आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

मेरा मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें; हिंसा के बाद बॉक्सर मैरी कॉम ने पीएम मोदी, अमित शाह से लगाई गुहार, सेना ने किया फ्लैग मार्च