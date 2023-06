Manipur violence meeting: मणिपुर शांति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, गृह मंत्री शाह ने कहा- पीएम मोदी के निर्देश पर काम कर रहे

Highlights विपक्षी दल मणिपुर की स्थिति से निपटने के केंद्र के तरीके की आलोचना कर रहे हैं। मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ‘‘चुप्पी’’ पर सवाल उठाया है। अब तक लगभग 120 लोगों की मौत हो चुकी है और तीन हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं।

Manipur violence meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले दिन से ही मणिपुर की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और समस्या का समाधान निकालने के लिए ‘‘पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारा मार्गदर्शन’’ कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि शाह ने बैठक में कहा कि मणिपुर में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। गृह मंत्री ने स्थिति को सामान्य करने और मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच जल्द से जल्द शांति और विश्वास बहाल करने में मदद के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित अठारह राजनीतिक दलों और पूर्वोत्तर के चार सांसदों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दो मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए संवेदनशील और गैर-राजनीतिक तौर पर अपने सुझाव दिए हैं और केंद्र सरकार उन पर खुले मन से विचार करेगी।

विपक्षी दल मणिपुर की स्थिति से निपटने के केंद्र के तरीके की आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ‘‘चुप्पी’’ पर सवाल उठाया है। सूत्रों ने बताया कि शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से ही मणिपुर की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और समस्या का समाधान निकालने के लिए ‘‘पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारा मार्गदर्शन’’ कर रहे हैं।

मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों ने बताया कि शाह ने बैठक में कहा कि मोदी सरकार सभी को साथ लेकर मणिपुर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में हिंसा के कारण और किसी की जान न जाए।

