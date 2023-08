सेना दो दिन में मणिपुर की हिंसा रोक सकती है, राहुल ने कहा- पीएम मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोला, मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की, देखें वीडियो

Highlights पीएम और गृह मंत्री ने भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये खोखले शब्द नहीं हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेमणिपुर सहित कई मुद्दों पर बात की। गांधी ने कहा कि भारतीय सेना इस नाटक को 2 दिनों में रोक सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते हैं। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कल PM मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोला।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, "When the PM becomes a PM, he ceases to be a politician. He becomes the representative of the voice of the country. Politics should be put aside and the PM should speak not as a petty politician but the PM should speak with the weight of… pic.twitter.com/jJqu4KZTrP — ANI (@ANI) August 11, 2023

अंत में उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री हँस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। यह उन्हें शोभा नहीं देता। 19 साल के अनुभव में मैंने मणिपुर में जो देखा-सुना, वैसा पहले कभी नहीं देखा। संसद में मैंने कहा था। पीएम और गृह मंत्री ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है।

#WATCH | On Manipur violence, Congress MP Rahul Gandhi says, "Indian Army can stop this nonsense in 2 days but PM wants to burn Manipur and does not want to extinguish the fire." pic.twitter.com/YXCQLxCamV — ANI (@ANI) August 11, 2023

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये खोखले शब्द नहीं हैं...मणिपुर में, जब हमने मैतेई क्षेत्र का दौरा किया, तो हमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि हमारे सुरक्षा दस्ते में कोई कुकी है, तो उन्हें यहां नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि वे उसे व्यक्ति को मार देंगे। जब हम कुकी क्षेत्र में गए, तो हमें बताया गया कि हम अगर किसी भी मैतेई व्यक्ति लाएंगे, वे उसे गोली मार देंगे...तो, यह एक राज्य नहीं है, दो राज्य हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं लगभग 19 वर्षों से राजनीति में हूं और मैंने लगभग सभी राज्यों का दौरा किया है, लेकिन मणिपुर में मैंने जो देखा और सुना वह अभूतपूर्व है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, जैसी उन्होंने मणिपुर के बारे में संसद में की।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, "...I know media is under control, Rajya Sabha, Lok Sabha TV is under control but I am doing my work and will continue to do it. Wherever 'Bharat Mata' will be attacked, you will find me present there and protecting the Bharat Mata." pic.twitter.com/amK1D7ztPt — ANI (@ANI) August 11, 2023

राज्य की हत्या हो गई है और उसका हौसला बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर जा सकते थे, समुदायों से बात कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं आपका पीएम हूं, आइए बात शुरू करें लेकिन मुझे कोई इरादा नहीं दिखता... सवाल यह नहीं है कि क्या पीएम मोदी 2024 में पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है जहां बच्चे, लोग मारे जा रहे हैं।

#WATCH | When asked about his call for deploying the Army to control violence in Manipur and BJP's criticism for it, Congress MP Rahul Gandhi says, "I have never heard/seen anywhere in India, never been told that if you take this person as a security officer with you, we will put… pic.twitter.com/rd1do1EVOk — ANI (@ANI) August 11, 2023

मैं जानता हूं कि मीडिया नियंत्रण में है, राज्यसभा, लोकसभा टीवी नियंत्रण में है लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा, आप मुझे वहां उपस्थित और भारत माता की रक्षा करते हुए पाएंगे।

ऐसा लगता है प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है और वहां लोग मारे गए हैं। पहली बार संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से ‘भारत माता’ शब्द हटाया गया, यह अपमान है। मैंने कहा ‘मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी गई है ’ क्योंकि जिस मणिपुर को हम जानते थे, वह अब अस्तित्व में नहीं है।

मुझे भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, हर कोई जानता है कि जैसे ही उसे कहा जाएगा, वह उसी समय से मणिपुर में हिंसा को रोक सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री मणिपुर में तुरंत हिंसा रोक सकते हैं लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं; उन्हें कम से कम वहां जाना चाहिए। जहां भी और जब भी ‘भारत माता’ पर हमला होगा, आप मुझे वहां खड़ा पाएंगे।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, "Yesterday the PM spoke in Parliament for about 2 hours 13 minutes. In the end, he spoke on Manipur for 2 minutes. Manipur has been burning for months, people are being killed, rapes are happening but the PM was laughing, cracking jokes. It… pic.twitter.com/WEPYNoGe2X — ANI (@ANI) August 11, 2023

