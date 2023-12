Mamata Banerjee: 20 दिसंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी सीएम ममता, आखिर क्या है वजह

Highlights वित्तीय बकाया जारी करने की मांग सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) मोदी से मुलाकात के लिए बनर्जी के अनुरोध पर सहमत हो गया है। 'बैठक 20 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे होगी।'

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल वित्तीय बकाया जारी करने की मांग सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

West Bengal CM @MamataOfficial to meet PM Modi over the fund related issue on December 20.



(PTI File Photo) pic.twitter.com/4tvm9KQNLC