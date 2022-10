खुद को गांधी परिवार के रबर स्टैंप की छवि से बाहर निकालना खड़गे की अग्निपरीक्षा, उदयपुर घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू करना बड़ी चुनौती

Highlights 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। प्रतिद्वंद्वी 66 वर्षीय शशि थरूर को मात दी थी। 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था।

नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी पर लग रहे परिवारवाद के आरोप तो रुक जाएंगे लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को गांधी परिवार के रबर स्टैंप प्रतिनिधि की छवि से बाहर निकाल पाना होगा.

खड़गे ने अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में खुद का एक मिल मजदूर का बेटा होना और 1969 में पार्टी के ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष के तौर पर राजनीतिक करियर शुरू करने का जिक्र कर यह रेखांकित किया कि कांग्रेस में भी एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है.

"It's an emotional moment...," Mallikarjun Kharge thanks party workers for electing him Congress President Read @ANI Story | https://t.co/ZBkzZOgZji #MallikarjunKharge #CongressPresident #Congress pic.twitter.com/vZhWI5dPgd

लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि बतौर अध्यक्ष उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी या राहुल गांधी के पास नहीं है. यही मल्लिकार्जुन खड़गे की अग्निपरीक्षा होगी. साथ ही उदयपुर घोषणापत्र को लागू करने का संकल्प जाहिर कर खड़गे ने पार्टी में आमूलचूल बदलाव लाने के संकेत दिए हैं. इसमें 50 प्रतिशत पदाधिकारी 50 वर्ष से कम आयु के होंगे.

यानी उनकी टीम अनुभव और युवा नेतृत्व का सम्मिश्रण होगी. उदयपुर घोषणा पत्र में एक परिवार में एक टिकट देने का भी संकल्प था. नए लोगों को लगातार बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक पद पर 5 वर्ष से अधिक न रहने देने का भी प्रस्ताव था. इसमें समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प भी था.

#WATCH | First Central Election Committee (CEC) meeting of Congress underway after Mallikarjun Kharge took charge as party president. Former party president Sonia Gandhi also present at the meeting.



(Source: AICC) pic.twitter.com/Eajk845X9k