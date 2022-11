मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से पूछा, "गरीब छात्रों की स्कॉलरशिप छीनकर कितना कमाएगी सरकार" केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के एससी, एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलशिप की बंद

Highlights केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों का स्कॉलरशिप बंद किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे ने केंद्र के इस फैसले को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताया मल्लिकार्जन खड़गे ने कहा कि गरीब छात्रों का पैसा मारकर सरकार कितना भरना चाहती है खजाना

दिल्ली: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों की प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सहायता राशि (स्कॉलरशिप) को बंद किये जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई करने वाले खड़गे ने केंद्र के फैसले को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए सवाल किया है कि क्या छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप को बंद करके सरकार अपने खजाने को भरना चाहती है।

इस मामले में ट्वीट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी है। आखिर गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने का क्या मतलब है? गरीब छात्रों से यह पैसा छीनकर आपकी सरकार कितना कमाएगी या धन को बचाएगी?"

.@narendramodi ji, your Govt has shut down Pre- Matric Scholarship meant for SC,ST, OBC & Minority students of Class 1 to Class 8.



What is the point of depriving scholarships to the poor students? How much will your Govt earn or save by snatching this money from poor students ?