नॉर्थ सिक्किम में हुआ बड़ा हादसा, सड़क दुर्घटना में 16 जवानों की मौत, चार सैनिक हुए घायल

Highlights नॉर्थ सिक्किम में एक बड़ा ट्रक एक्सीडेंट हो गया है। इस ट्रक एक्सीडेंट में सेना के 16 जवानों की मौत हो गई है। यही नहीं चार जवानों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है।

गैंगटॉक: सेना एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 16 जवानों 'किल्ड इन एक्शन' हो गए है। वहीं इस हादसे में चार जवानों के घायल भी होने की बात सामने आई है। इस घटना पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने इस हादसे पर दुख प्रकट किया है।

16 Army personnel have lost their lives, four injured in a road accident involving an Army truck at Zema, North Sikkim. The accident happened when the vehicle skidded down a steep slope while negotiating a sharp turn: Indian Army pic.twitter.com/qkulDm99Gp