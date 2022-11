मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनावः शिवपाल के नजदीकी शाक्य के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल, जानें क्या है समीकरण

Highlights मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी संसदीय सीट पर चुनाव कराया जा रहा है. सपा के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी. रघुराज शाक्य वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में सपा के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे.

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव रोचक हो गया है. वजह है, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. शाक्य शिवपाल सिंह यादव के खासमखास रहे हैं.

रघुराज शाक्य सपा सरकार में मंत्री रहे हैं. वह अपने को मुलायमवादी कहते हैं. ऐसे में अब मैनपुरी की लड़ाई रोचक हो गई है, क्योंकि मैनपुरी में यादव के बाद शाक्य वोट सबसे अधिक हैं. कभी सपा के नेता रहे रघुराज शाक्य को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से इटावा सदर की सीट से चुनाव लड़ाने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए.

#MainpuriBypoll | BJP fields Raghuraj Singh Shakya against Samajwadi Party's #DimpleYadav . #UttarPradesh https://t.co/NYPoSAphhv pic.twitter.com/hW0gkZiAtM

तो रघुराज शाक्य ने बिना शर्त बीजेपी में शामिल हो गए. हालांकि बीजेपी ने तब रघुराज शाक्य को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब मैनपुरी से उतारकर चुनावी संघर्ष को रोचक बना दिया है. मैनपुरी के लोगों का कहना है कि रघुराज शाक्य के मैदान में उतरने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई होगी.

इसी साल फरवरी में बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य, प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे. रघुराज शाक्य वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में सपा के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे. उन्होंने वर्ष 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था.

शाक्य, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है. भोगांव और मैनपुरी सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि जसवंतनगर से शिवपाल यादव विधायक हैं और यहीं से रघुराज शाक्य भी आते हैं. अगर बीजेपी जसवंत नगर, भोगांव और मैनपुरी सदर में अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है तो डिंपल यादव के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी.

अब यह कहा जा रहा है कि मैनपुरी में रघुराज शाक्य से ही डिंपल यादव का चुनावी मुकाबला होगा. बीजेपी पहले से ही मैनपुरी में शाक्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतरती रही है. जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो मैनपुरी सीट पर सवा चार लाख यादव, पौने तीन लाख शाक्य, कुशवाहा, डेढ़ लाख क्षत्रिय हैं. इसी वजह से बीजेपी ने रघुराज शाक्य पर दांव लगाया है.

Raghuraj Singh Shakya will be BJP candidate for Mainpuri Lok Sabha bypoll.#MainpuriBypollpic.twitter.com/qXxofSwekS